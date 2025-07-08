ФНС сможет взыскать долги с нескольких миллионов россиян по новому порядку

Фото: Динар Фатыхов

ФНС может получить новые полномочия по упрощенному внесудебному взысканию долгов с миллионов россиян уже в этом году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на одобренный правительственной комиссией законопроект. Инициатива, предполагающая взыскание без обращения в суд, была одобрена ко второму чтению правительственной комиссией 7 июля.

Согласно предложенным изменениям, налоговые органы будут уведомлять должников через личный кабинет на сайте ФНС или портал «Госуслуги». На обжалование у гражданина будет месяц. В случае отсутствия реакции на уведомление, средства будут автоматически списываться со счетов. При недостаточности средств к взысканию будут привлекаться судебные приставы.

По задумке авторов законопроекта, новый порядок призван существенно снизить нагрузку на судебную систему и оптимизировать бюджетные расходы. Предполагается, что внесудебное взыскание коснется россиян, которые самостоятельно заявляют о своих налоговых обязательствах — например, при подаче налоговой декларации или в режиме самозанятости. Для граждан эта система может быть введена уже с ноября текущего года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В настоящее время внесудебный порядок взыскания налоговых долгов действует исключительно для бизнеса. Как заявили в ФНС «Известиям», ежегодно рассматривается около 4,5 млн административных дел о взыскании налоговых платежей, и в 99,9% случаев обоснованность требований налоговиков подтверждается.

Рената Валеева