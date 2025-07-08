Цены на лекарства для лечения заболеваний дыхательных путей снизили на 9%

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ФАС сообщила о согласовании снижения цены на первый отечественный дженерик «Респикомб эйр», предназначенный для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Препарат, относящийся к международному непатентованному наименованию (МНН) «Беклометазон+Формотерол», подешевел на 9%, пишет ТАСС.

— За упаковку «Респикомб эйр» из 120 доз аэрозоля для ингаляций в дозировке 200 мкг+6 мкг/доза цена согласована на уровне 1 446 рублей, при этом цена за такую же упаковку иностранного референтного препарата «Фостер» составляет 1 601 рубль (снижение составило 9%), — говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Лекарство «Респикомб эйр» способствует уменьшению выраженности симптомов и частоты обострений бронхиальной астмы, а также улучшает показатели функции внешнего дыхания.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести в парламент законопроект о выплатах субсидий россиянам с низкими доходами на покупку жизненно необходимых лекарств.

Рената Валеева