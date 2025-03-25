В Госдуму внесут проект о субсидиях малоимущим на покупку лекарств

Фото: Татьяна Демина

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести в парламент законопроект о выплатах субсидий россиянам с низкими доходами на покупку жизненно необходимых лекарств. Лидер партии Сергей Миронов стал соавтором проекта.

Согласно документу, субсидии будут предоставляться гражданам, чьи расходы на оплату жизненно важных лекарств превышают 10% их совокупного дохода. Исключение составляют случаи, когда среднедушевой доход семьи или личный доход гражданина превышает прожиточный минимум более чем в три раза.

Для граждан с доходом ниже прожиточного минимума установлены дополнительные льготы: максимально допустимая доля расходов на лекарства снижается пропорционально их доходу. Проектом предлагается выплачивать субсидии заранее либо компенсировать уже понесенные расходы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финансирование субсидий будет осуществляться из федерального бюджета, но регионы и муниципалитеты смогут вводить дополнительные меры поддержки за счет собственных средств.

Напомним, что в России снижены цены на шесть жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. Среди них — препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза.

Анастасия Фартыгина