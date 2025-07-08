Пашинян заявил о намерении лично возглавить движение против армянской церкви
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своем намерении лично возглавить движение, направленное против Армянской апостольской церкви. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях, пишет RT.
Пашинян обвинил Первопрестольный Эчмиадзин (центр Армянской церкви) в захвате «антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой».
Ранее в Ереване тысячи людей вышли на митинг в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна, который был арестован после заявления о поддержке церкви. Апелляционный суд 4 июля оставил в силе решение о двухмесячном аресте бизнесмена.
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