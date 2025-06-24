Госдума ужесточит контроль за онлайн-кинотеатрами: фильмы только с прокатным удостоверением

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры демонстрировать фильмы исключительно при наличии прокатного удостоверения. Законопроект также расширяет перечень оснований для отказа в выдаче такого удостоверения, включая наличие в фильме материалов, «пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности». Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно документу, Минкультуры получает полномочия вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения для актуализации сведений о возрастных ограничениях. Прокат или показ фильма без учета этих изменений будет приравниваться к показу фильма без прокатного удостоверения.

Нафиса Миннехузина / realnoevremya.ru

Законопроектом уточняется понятие «показ» фильма. Теперь под ним подразумевается и распространение через онлайн-кинотеатры. Владельцы аудиовизуальных сервисов обязаны будут соблюдать требование о недопустимости распространения фильмов без соответствующих разрешительных документов.

Президент России Владимир Путин является неотъемлемой частью жизни страны, включая «самых маленьких сограждан», поэтому его появление в мультфильмах закономерно и не требует согласования с Кремлем. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Рената Валеева