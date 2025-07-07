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Банк России опубликовал курс валют на вторник, 8 июля

17:41, 07.07.2025
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 8 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 8 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции.

Евро упал на 0,6 рубля, доллар — на 0,12 рубля, а юань — на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,72 рубля;
  • евро — 92,41 рубля;
  • юань — 10,98 рубля.

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