Банк России опубликовал курс валют на вторник, 8 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 8 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции.
Евро упал на 0,6 рубля, доллар — на 0,12 рубля, а юань — на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,72 рубля;
- евро — 92,41 рубля;
- юань — 10,98 рубля.
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