Телефонные мошенники выманили около миллиона рублей у жительницы Казани

Фото: Динар Фатыхов

59-летняя жительница Казани стала жертвой изощренной мошеннической схемы, в результате которой лишилась около миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по городу Казани.

По данным полиции, мошенники действовали в несколько этапов. Сначала на телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником «Почты России». Он сообщил женщине о якобы пришедшей на ее имя посылке, а для ее получения попросил продиктовать код из СМС-сообщения. Доверчивая горожанка выполнила это требование.

Вскоре после этого ей позвонил другой мошенник, который уже представился сотрудником полиции. Он заявил, что счета женщины находятся под угрозой, и убедил ее в необходимости «обезопасить» все имеющиеся сбережения. Поверив звонившему, женщина сняла со своих счетов крупную сумму — около миллиона рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Далее, следуя инструкциям аферистов, потерпевшая передала наличные деньги прибывшему по указанному адресу курьеру. Только после этого она осознала, что стала жертвой обмана, и немедленно обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева