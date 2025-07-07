Лицам без российского гражданства разрешили служить в Вооруженных силах по контракту

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет лицам без российского гражданства проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах и воинских формированиях. Документ вступает в силу немедленно с момента его официального опубликования.

Нововведения предусматривают внесение поправок сразу в несколько ключевых федеральных законов, включая «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих». Отныне лица без гражданства получают право на заключение контрактов о прохождении военной службы в российских войсках.

Важным условием, установленным законом, является срок действия заключаемых контрактов. Отныне контракты о прохождении военной службы как с лицами без гражданства, так и с иностранными гражданами будут действовать до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

Свыше 210 тыс. контрактников поступили на службу в Вооруженные силы РФ с начала года, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Рената Валеева