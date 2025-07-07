Президент Ирана заявил о сорванной попытке покушения со стороны Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что израильские власти предприняли попытку покушения на его жизнь, однако она провалилась. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

— Да, они пытались, но потерпели неудачу, — сказал Пезешкиан.

По словам президента Ирана, покушение было совершено около полутора недель назад. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не были причастны к данной операции.

— Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов они [Израиль] пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание, — заявил Пезешкиан.

Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.



Рената Валеева