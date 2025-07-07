В Татарстане откроют горячую линию по защите прав потребителей платных образовательных услуг

Фото: Мария Зверева

Управление Роспотребнадзора по Татарстану совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» объявляют об организации горячей линии по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Специалисты будут консультировать жителей республики с 7 по 18 июля.

Как сообщили организаторы, целью горячей линии является оказание консультационной помощи гражданам по вопросам, связанным с заключением договоров на оказание платных образовательных услуг, качеством их предоставления, возвратом денежных средств и другими аспектами защиты потребительских прав в данной сфере.

Звонки от жителей Татарстана будут приниматься по следующим телефонам:

Консультационный центр для потребителей: 8 (843) 221-90-16.

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Управление Роспотребнадзора по Татарстану — 8 (917) 224-87-94.

Режим работы:

Понедельник — четверг: с 10.00 до 16.00;

Пятница: с 10.00 до 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).

Рената Валеева