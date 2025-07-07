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Суд приостановил работу пищеблока ресторана «Араз» в Бугульме из-за санитарных нарушений

11:49, 07.07.2025
Суд приостановил работу пищеблока ресторана «Араз» в Бугульме из-за санитарных нарушений
Фото: предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

В Бугульме суд временно закрыл пищеблок ресторана «Араз» на 90 дней. Это решение было принято после внеплановой проверки, проведенной прокуратурой Татарстана, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Во время проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. В частности, не проводился производственный контроль по принципам ХАССП, а также не соблюдались технологии при приготовлении пищи. Например, допускались встречные потоки сырья и готовой продукции, что может привести к загрязнению.

Кроме того, в помещениях не было умывальника для мытья рук, а инвентарь не имел необходимой маркировки. Внутренние стены и потолки горячего цеха оказались в плохом состоянии, с дефектами и следами протечек. Также в производственных помещениях хранились личные вещи сотрудников.

В результате составлены протоколы об административных правонарушениях, помещения пищеблока опечатаны, а работникам назначено внеочередное гигиеническое обучение.

Анастасия Фартыгина

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