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Дома в Казани должны подготовить к отопительному сезону к 15 сентября

09:34, 07.07.2025

Всего необходимо оценить готовность свыше 16 тыс. потребителей к подаче тепла

Дома в Казани должны подготовить к отопительному сезону к 15 сентября
Фото: Динар Фатыхов

Подготовить многоквартирные дома в Казани к началу отопительного сезона планируется к 15 сентября, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике» в мэрии.

— Мы должны дать оценку готовности более 16 тыс. потребителей. 6 тыс. из них — жители многоквартирных домов. Около 5,5 из них подключены к центральным системам теплоснабжения,— отметил он.

Медицинские и образовательные учреждения и другие социальные объекты должны быть подготовлены к подаче тепла к 1 сентября, подчеркнул Искандер Гиниятуллин.

Ранее жилинспекция РТ сообщила, что 20 муниципалитетов Татарстана не отчитались о ходе подготовки жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Запросы были направлены во все 45 исполкомов, но ответы поступили лишь от 25 из них.

Дарья Сайфиева

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