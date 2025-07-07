Дома в Казани должны подготовить к отопительному сезону к 15 сентября

Всего необходимо оценить готовность свыше 16 тыс. потребителей к подаче тепла

Фото: Динар Фатыхов

Подготовить многоквартирные дома в Казани к началу отопительного сезона планируется к 15 сентября, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике» в мэрии.

— Мы должны дать оценку готовности более 16 тыс. потребителей. 6 тыс. из них — жители многоквартирных домов. Около 5,5 из них подключены к центральным системам теплоснабжения,— отметил он.

Медицинские и образовательные учреждения и другие социальные объекты должны быть подготовлены к подаче тепла к 1 сентября, подчеркнул Искандер Гиниятуллин.

Ранее жилинспекция РТ сообщила, что 20 муниципалитетов Татарстана не отчитались о ходе подготовки жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Запросы были направлены во все 45 исполкомов, но ответы поступили лишь от 25 из них.



Дарья Сайфиева