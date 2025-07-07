Скончался двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров

Двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров, известный под прозвищем Сибирский Тайсон, скончался на 55-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил клуб профессионального бокса «Крепость» в соцсети «ВКонтакте».

По словам сына Башкирова, у его отца была опухоль спинного мозга, которая затронула все отделы позвоночника.

— Провели две успешные операции. Провели 24 сеанса из 25 лучевой терапии. Но он не выдержал такой нагрузки, — поделился сын.

Сергей Башкиров был не только двукратным чемпионом России, но и мастером спорта СССР, а также серебряным призером вооруженных сил СССР. В 2001 году он стал интерконтинентальным чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). В последние годы Башкиров работал тренером в Новосибирске, передавая свой опыт молодым спортсменам.

Анастасия Фартыгина