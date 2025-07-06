Число жертв наводнения в Техасе возросло до 43, среди них 15 детей

Фото: Динар Фатыхов

В результате сильных наводнений в округе Керр, штат Техас, число погибших увеличилось до 43 человек, включая 15 детей, пишет РИА «Новости».



— Мы обнаружили 43 погибших человека в округе Керр, среди них 28 взрослых и 15 детей, — заявил представитель полиции в эфире американских телеканалов.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм уже посетила пострадавший район. Национальная метеорологическая служба США объявила о чрезвычайной ситуации в нескольких городах округа Керр из-за внезапного наводнения. По данным телеканала CNN, более полумиллиона человек в регионе находятся под угрозой наводнения.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что власти штата направляют все доступные ресурсы, включая национальную гвардию, для борьбы с «разрушительным наводнением».

Анастасия Фартыгина