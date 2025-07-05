В Анапе начали демонтаж защитного вала от мазута: пляжи очистят от загрязненного песка

Часть защитного вала, возведенного на берегу Черного моря в Анапе для защиты от выбросов мазута, начали демонтировать. Решение принято в связи с отсутствием новых нефтепродуктов на пляжах в течение нескольких месяцев и необходимостью завершить полную очистку прибрежной зоны, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Работы по демонтажу стартовали одновременно в двух направлениях: от Лечебного пляжа, расположенного рядом с Морпортом Анапы, и со стороны села Витязево.

Как пояснили в оперштабе, основной причиной демонтажа является не только отсутствие новых выбросов нефтепродуктов на данных участках береговой линии на протяжении нескольких месяцев, но и необходимость очистки самого вала. Насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута, и без его полноценной очистки невозможно завершить работы по реабилитации пляжей.

Процесс демонтажа включает несколько этапов. Сначала специалисты снимут и отправят на утилизацию полипропиленовые сети, которыми была накрыта насыпь для удержания нефтепродуктов. После этого вал будет выровнен с помощью фронтального погрузчика. На завершающем этапе специальная техника, предназначенная для механизированной очистки пляжей, многократно просеет этот песок, удаляя из него нефтепродукты и оставшийся мусор.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом, как подчеркнули в штабе, на одном участке береговой линии защитный вал будет сохранен. Речь идет о территории от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин. Здесь продолжаются водолазные работы по сбору мазута со дна неподалеку от берега. В связи с этим запрет на посещение анапских пляжей на этом участке сохраняется.

Рената Валеева