Oasis вернулись на сцену и дали первый концерт после воссоединения

Фото: Динар Фатыхов

Манчестерская рок-группа Oasis вышла на сцену Кардиффа в пятницу, ознаменовав свое воссоединение концертом. Об этом сообщает газета Guardian, пишет РИА «Новости».

— Самоуверенные и невероятно громкие, Oasis вновь ворвались на сцену живой музыки в пятницу вечером с блестящим... дебютным концертом в рамках своего мирового турне после воссоединения, — пишет издание, восхищаясь энергетикой выступления.

Guardian называет турне Oasis «самым ожидаемым» событием в музыкальной индустрии за последние сто лет. Сообщается, что в основном группа исполнила свои культовые хиты 1990-х годов, вернув поклонников в эпоху расцвета брит-попа.

На концерте Oasis почтили память трагически погибшего в автокатастрофе футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Напомним, группа Oasis, основанная в 1991 году в Манчестере братьями Лиамом и Ноэлем Галлахерами, стала одним из ключевых представителей брит-попа. Вдохновляясь ранней британской панк— и рок-музыкой, группа выпустила семь студийных альбомов, разошедшихся тиражом более 60 млн копий. В 2009 году из-за непрекращающихся конфликтов между братьями Галлахерами Ноэль покинул коллектив, что привело к официальному распаду Oasis.

Рената Валеева