Лишь 60% российских компаний рассказывали сотрудникам о правилах инфобезопасности

Регулярно обучают инфобезу лишь 16% компаний

Фото: Максим Платонов

Почти половина российских компаний — 38% — никогда не рассказывали своим сотрудникам о правилах информационной безопасности. Такие результаты показало исследование hh.ru и Staffcop.

В ходе опроса лишь 16% респондентов заявили, что их регулярно обучают правилам информационной безопасности (ИБ) и проводят тренинги, 19% отметили, что обучение проводят редко, упоминая на собраниях и в документах, 27% опрошенных прошли лишь вводный инструктаж.

Среди топ-менеджеров никогда не обучали ИБ 25% респондентов: 20% таких ответов — среди руководителей отделов, 41% — среди рядовых сотрудников.

Чаще других регулярное обучение проходят сотрудники из сферы финансов (35%), реже других — в сфере туризма, гостиниц и ресторанов (2%). Никогда не проходили обучение по ИБ представители рабочих профессий (51%) и сферы туризма (50%).

— Компании, которые пренебрегают правилами информационной безопасности, серьезно рискуют своей репутацией на рынке, под угрозу попадают финансовые показатели, бренд компании, даже бренд работодателя. Утечка данных может привести к снижению лояльности и оттоку как клиентов, так и бизнес-партнеров. В целом компании уделяют данному вопросу все больше внимания: по нашим данным, количество вакансий для специалистов по информационной безопасности за последние два года выросло на 20%, а уровень предлагаемых зарплат увеличился на 22%, — прокомментировала директор по информационным технологиям и кибербезопасности hh.ru Татьяна Фомина.

Елизавета Пуншева