Импорт автомобилей из Беларуси в Россию рухнул почти в три раза

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В период с января по май 2025 года Россия импортировала из Беларуси всего 10,5 тыс. легковых автомобилей, что почти в три раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Тогда, напомним, в нашу страну было ввезено 30,7 тыс. легковых машин. Такие данные приводит «Автостат».

Около 60% импортированных из Беларуси автомобилей составили новые транспортные средства. Объем ввоза новых автомобилей снизился на 19% по сравнению с прошлым годом. Доля автомобилей с пробегом сократилась в пять раз.

Автомобили марки Belgee, которые специально собираются для российского рынка, не учитываются в таможенной статистике импорта из Беларуси.

Анализируя марочный состав, наибольшая доля импортируемых новых автомобилей из Беларуси приходится на премиальные бренды. Лидерами по количеству ввезенных машин стали BMW (27%), Mercedes-Benz (24%), Toyota (10%), Lexus (8%) и Porsche (7%). В модельном рейтинге самым популярным автомобилем за отчетный период оказался Mercedes-Benz G-класса (451 шт.). На втором и третьем местах расположились две модели BMW: X5 (449 шт.) и X7 (378 шт.). Замыкают пятерку лидеров Toyota Land Cruiser 300 (363 шт.) и Lexus LX (313 шт.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается рынка подержанных автомобилей, то среди импортируемых из Беларуси машин также преобладают модели немецких премиальных брендов, таких как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi и других. Однако, согласно статистике, самой популярной подержанной моделью стала Chevrolet Equinox (175 шт.). Далее в рейтинге следуют модели BMW: 3-серия (145 шт.), X3 (125 шт.), 5-серия (117 шт.) и X5 (104 шт.).

Интересно, что ценовая структура импорта из соседней страны весьма разнообразна. Беларусь выступает как поставщик и бюджетных автомобилей марок Ford, Renault, Peugeot, Opel, Nissan, Fiat, и эксклюзивных люксовых машин. Среди последних были зафиксированы поставки Ferrari (23 шт.), Lamborghini (14 шт.), Bentley (11 шт.), Rolls-Royce (9 шт.), McLaren (5 шт.) и Maserati (4 шт.). В целом в белорусском импорте подержанных автомобилей представлено 60 брендов и более 400 различных моделей, что демонстрирует широту предложений.

Рената Валеева