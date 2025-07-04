Массовые сбои затронули работу Telegram и WhatsApp* в России

Фото: Артем Дергунов

Российские пользователи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp* начали массово сообщать о сбоях в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные независимого сервиса Downdetector, отслеживающего работу онлайн-платформ.

По состоянию на 17.08 мск на проблемы в работе Telegram пожаловались 1 838 пользователей, в то время как по поводу WhatsApp* поступило 736 обращений.

Согласно анализу Downdetector, наибольшее число жалоб на Telegram зафиксировано из Москвы (15%), Санкт-Петербурга (9%), Московской (8%), Белгородской (5%) и Нижегородской (5%) областей. В случае с WhatsApp основной поток жалоб пришелся на Москву (15%), Московскую область (10%), Санкт-Петербург (6%), Нижегородскую (5%) и Владимирскую (3%) области.

Пользователи Telegram чаще всего сообщали о сбоях в работе мобильного приложения (37%), проблемах с оповещениями (31%) и неполадках на сайте (20%). Среди пользователей WhatsApp 36% отметили общий сбой мессенджера, 30% столкнулись с проблемами мобильного приложения, а 27% — с неработающими оповещениями.

Отдельно отмечается, что пользователи обоих мессенджеров массово жалуются на проблемы с использованием аудио— и видеозвонков.

Рената Валеева