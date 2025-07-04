«Иск удовлетворить частично»: суд разрешил забрать у бывшего мэра Бугульмы активы в Казани и Сочи

Иск удовлетворен на сумму в 115 из 121 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Сегодня Высокогорский райсуд Татарстана частично удовлетворил иск Альберта Суяргулова к бывшему главе Бугульмы Линару Закирову и членам его семьи. Если решение вступит в силу, семья отставного чиновника лишиться Porsche Cayenne и недвижимости в Сочи и Казани — всего на 115 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».

Судебный спор в первой инстанции растянулся на полгода. За это время сам ВИП-ответчик в суде так и не появился, зато успел заключить соглашение с девятью московскими адвокатами и отказаться от их услуг после неудачных попыток перевести спор об имуществе в закрытый от слушателей и СМИ режим.

Изначально в иске прокурора Татарстана фигурировали претензии по имуществу исключительно в Татарстане — на 60,3 млн рублей — к Линару Закирову, его матери и двоюродному брату Альберту Газизову. В феврале 2025-го размер исковых требований был удвоен — в число ответчиков попали родители супруги мэра, на которых оформлены иномарка и недвижимость в Крыму.

Суд отказался удовлетворять иск в части бугульминских активов матери и двоюродного брата.

Напомним, ранее в перечень объектов, которые прокурор Татарстана Альберт Закиров просил обратить в доход государства, сочинские активы не входили. По версии истца, реальным покупателем выступал сам Линар Закиров, однако его доходы не позволяли подобные покупки. Защита бывшего мэра в финале процесса подтвердила лишь факт его владения казанской квартирой.

Заметка дополняется.