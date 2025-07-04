В Татарстане за сутки зарегистрировали три пожара, в том числе в жилом секторе

8 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 3 июля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали три пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили 12 выездов по ложным вызовам и семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Восемь раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах зафиксировано одно происшествие.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в поселке Юдино загорелась трансформаторная будка.

Дмитрий Зайцев