Жителей Татарстана приглашают оценить качество вывоза мусора
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам запустил общественное исследование качества услуг по вывозу твердых коммунальных отходов
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам запустил общественное исследование качества услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Опрос направлен на сбор мнений жителей региона о работе компаний, занимающихся утилизацией мусора. Результаты анкетирования помогут выявить проблемные зоны и улучшить качество обслуживания населения.
Принять участие в исследовании может каждый житель республики. Для этого необходимо пройти по специальной ссылке и заполнить анкету.
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