Жителей Татарстана приглашают оценить качество вывоза мусора

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам запустил общественное исследование качества услуг по вывозу твердых коммунальных отходов

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам запустил общественное исследование качества услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Опрос направлен на сбор мнений жителей региона о работе компаний, занимающихся утилизацией мусора. Результаты анкетирования помогут выявить проблемные зоны и улучшить качество обслуживания населения.

Принять участие в исследовании может каждый житель республики. Для этого необходимо пройти по специальной ссылке и заполнить анкету.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани прокуратура и полиция проверяют заявление собственников дома о подделке протокола о смене собственниками дома управляющей компании.



Дмитрий Зайцев