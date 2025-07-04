ФСК Регион поддержит джазовый фестиваль в Кремле

Фото: предоставлено пресс-службой ФСК Регион

С 3 июля по 14 августа в Казани проходит XIX Всероссийский фестиваль импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» (6+). Девелоперская компания ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, впервые выступает генеральным партнером мероприятия и предлагает участникам изысканную программу с фотозоной и авторскими напитками.

Тематическая зона ФСК Регион во дворе Присутственных мест Казанского Кремля предстанет перед гостями в виде музыкальной пластинки, украшенной живыми цветами и золотым изображением клубного дома «Фриссон» — концептуального проекта, вдохновленного музыкой.

Посетителей встретит бармен от ФСК Регион во фраке и цилиндре. Гости смогут насладиться серией лимитированных лимонадов, названных разными музыкальными жанрами в честь корпусов клубного дома.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Казань — прекрасный город с богатым музыкальным наследием. Поэтому мы решили продолжить знакомство с ним и его жителями через то, что сближает и объединяет, с помощью понятного всем языка — музыкального. Именно эта страсть вдохновила ФСК Регион на создание единственного в своем роде клубного дома «Фриссон» на Даурской. Каждый корпус — «Джаз», «Блюз» и «Фьюжн» — посвящен разным жанрам, которые нашли отражение не только в дизайнерском оформлении лобби, собственном дзен-саде и благоустройстве детских площадок, но и особенной атмосфере проекта в целом», — отметила директор департамента маркетинга и PR ФСК Регион Ольга Воинова.

Частью развлекательной программы станут розыгрыши призов, которые пройдут во время антрактов. Для участия пришедшим на фестиваль необходимо будет воспользоваться уникальным qr-кодом, размещенным на стаканах с летними напитками.

Реклама. ООО СЗ КСТ