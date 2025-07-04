В России было потушено 46 лесных пожаров в 13 регионах

За прошедшие сутки в России было потушено 46 лесных пожаров в 13 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 37 возгораний в 11 регионах страны.

К ликвидации пожаров привлечены:

1 816 человек личного состава;

154 единицы техники;

36 воздушных судов.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 56 воздушных судов.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 839 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 48 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина