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В России было потушено 46 лесных пожаров в 13 регионах

08:48, 04.07.2025
В России было потушено 46 лесных пожаров в 13 регионах
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки в России было потушено 46 лесных пожаров в 13 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 37 возгораний в 11 регионах страны.

К ликвидации пожаров привлечены:

  • 1 816 человек личного состава;
  • 154 единицы техники;
  • 36 воздушных судов.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 56 воздушных судов.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 839 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 48 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина

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