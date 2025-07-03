Жители Ново-Савиновского района обеспокоены неприятным запахом в парке

Причина в реконструкции канализационного коллектора, которая продолжается четвертый год

Фото: Динар Фатыхов

Жители Ново-Савиновского района Казани недовольны неприятным запахом на территории парка «Континент», причем смрад не исчезает уже четвертый год. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам местных жителей, неприятный запах с огороженного забором участка доносится уже не первый год. Люди подозревают, что там сливают опасные отходы.

В МУП «Водоканал» рассказали, что на территории проводятся безопасные плановые работы по реконструкции канализационного коллектора от улицы Гаврилова до проспекта Ямашева.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В организации объяснили, что химотходы в парке не сливают, а защитные костюмы, в которых можно заметить сотрудников, нужны для работы в непростых условиях.



— В материале, который демонстрируется в социальных сетях, специалисты в специальных костюмах готовят гидродинамическую промывочную машину к работе по промывке коллектора, — объяснила руководитель пресс-службы МУП «Водоканал» Анастасия Галимова.

Но, несмотря на то, что работы идут строго по регламенту и не представляют опасности, жители считают, что реконструкция затянулась. На предприятии не сказали, когда будут завершены работы, и попросили горожан набраться терпения.

— Писали и в «Водоканал», и везде. Ответ есть: не хватает федеральных денег. Коммуникации аховые, старые. На ремонт денег нет, — рассказала местная жительница Светлана Орлова.

Дарья Сайфиева