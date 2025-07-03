В Зеленодольске после вмешательства прокуратуры исполком выплатил долг предпринимателю

Исполком не осуществил оплату по контракту

Фото: Артем Дергунов

Зеленодольская городская прокуратура проверила исполком Большеключинского поселка после информации о нарушении законодательства в части контрактов в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Установлено, что муниципалитет заключил контракт на сумму 300 тыс. рублей с одним из местных предпринимателей. Бизнесмен был обязан поставить детское игровое оборудование. Тот свои обязательства по контракту выполнил, однако исполком оплату услуг не произвел.

Прокуратура потребовала от исполкома оплатить долг — представление было выполнено в полном объеме.



Елизавета Пуншева