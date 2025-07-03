В Татарстане книги стали ключом к профессиональному росту

Фото: Михаил Захаров

Исследование, проведенное «Яндекс Книгами» и hh.ru, показало, что в Татарстане книги воспринимаются как важный инструмент для повышения квалификации. Особенно популярны здесь книги по саморазвитию и психологии, которые читают чаще, чем в других регионах России.

Результаты исследования показывают, что читательские привычки варьируются в зависимости от региона.

в Калининградской, Московской и Волгоградской областях чтение книг наиболее распространено;

в Пермском крае предпочитают фэнтези;

Новосибирске — триллеры.

Среди форматов:

бумажные книги популярны в Приморье и Челябинске;

электронные — в Красноярском и Ставропольском краях;

аудиокниги выбирают чаще всего в Иркутской и Тюменской областях.

Каждый третий респондент читает книги ежедневно, особенно среди аналитиков, руководителей проектов и маркетологов. Эти профессионалы ценят возможность читать в удобное время и в удобном формате. Некоторые из них даже читают на работе тайком. Аудиоформат особенно удобен для тех, кто много путешествует по работе, например для специалистов из сферы безопасности и перевозок.

Среди популярных жанров выделяются классика, психология и фэнтези. Выбор литературы часто зависит от профессии: юристы предпочитают триллеры, а дизайнеры — фэнтези. Классики русской литературы, такие как Булгаков, Достоевский и Чехов, также востребованы среди читателей.

Для медицинских работников чтение — это способ саморазвития, тогда как творческие профессии рассматривают литературу как хобби. Руководители видят в чтении источник знаний, а ученые и преподаватели считают его профессиональной необходимостью. Работники туризма и ресторанной сферы используют книги как средство борьбы со стрессом.

Анастасия Фартыгина