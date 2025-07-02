Amazon готовится к сокращению штата из-за внедрения ИИ

Генеральный директор Amazon Энди Джесси заявил, что активное внедрение генеративного искусственного интеллекта приведет к сокращению ряда должностей, которые смогут выполнять машины. Об этом он сообщил в интервью CNBC.

— Как и в случае с любыми технологическими преобразованиями, некоторые работы будут выполняться меньшим числом людей, потому что технологии начнут их автоматизировать. Но появятся и новые профессии, — отметил Джесси.

Несмотря на возможные сокращения, Amazon планирует продолжать набор специалистов в области ИИ, робототехники и других перспективных направлений. Внутренние прогнозы компании уже предполагают уменьшение корпоративного штата в ближайшие годы.

Amazon не одинока в этом тренде. Ранее другие крупные игроки, включая Salesforce, Microsoft, Shopify и Klarna, также заявляли об активной автоматизации процессов и влиянии ИИ на структуру занятости.

По словам Джесси, искусственный интеллект позволит сотрудникам сосредоточиться на более креативных задачах и ускорит внедрение новых сервисов. Тем не менее Amazon продолжает политику постепенных сокращений — с 2022 года компания уволила более 27 тысяч человек, включая работников розничного и аппаратного подразделений.

На фоне технологических трансформаций акции Amazon в 2025 году пока не показали значительного роста, оставаясь примерно на 10% ниже февральского пика.

Артем Гафаров