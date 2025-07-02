Новый генеральный директор Intel планирует большие изменения в бизнесе по производству чипов

Новый глава корпорации Intel рассматривает возможность радикального изменения в работе своего бизнеса по контрактному производству микрочипов, сообщили Reuters два осведомленных источника. Этот шаг может означать отказ от ряда наработок прежнего руководства компании и потребовать значительных вложений.

По словам источников, речь идет о пересмотре стратегии Intel Foundry — подразделения, которое занимается выпуском микросхем на заказ. В рамках новой модели компания может прекратить предлагать часть собственных разработок по производственным технологиям сторонним заказчикам, несмотря на то, что ранее активно продвигала их на внешнем рынке.

Такая трансформация может стать ключевой в борьбе Intel за внимание крупных партнеров на фоне жесткой конкуренции в полупроводниковой отрасли.

Артем Гафаров