В России было потушено 57 лесных пожаров в 15 регионах

За прошедшие сутки в России было потушено 57 лесных пожаров в 15 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 83 возгораний в 14 регионах страны.

К ликвидации пожаров привлечены:

4 013 человек личного состава;

436 единиц техники;

47 воздушных судов.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 70 воздушных судов.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 987 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах, особый противопожарный режим действует в 47 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.



Анастасия Фартыгина