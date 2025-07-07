По 10 эпизодам дела экс-депутата Казгордумы Бильгильдеевой истекли сроки давности

На следствии бизнес-леди категорически отрицала претензии в мошенничестве

Фото: Динар Фатыхов

Вахитовский райсуд Казани приступил к допросу Рушании Бильгильдеевой, обвиняемой по делу в 11 эпизодах мошенничества с ущербом в 38,3 млн рублей. Бывший учредитель агентства недвижимости «Пассаж», экс-депутат Казани и кандидат в президенты Татарстана, а также бывший лидер отделения «Справедливой России» и организации «Справедливое ЖКХ» вину не признает, по 10 из 11 эпизодов ее дела истекли сроки давности, передает журналист «Реального времени».

Послушать показания подсудимой пришли представители потерпевших из трех коттеджных поселков.

Ходатайства о прекращении преследования бизнес-леди по нереабилитирующим основаниям защита пока не заявляла.

Напомним, преследование Бильгильдеевой началось еще в сентябре 2018 года, уголовное дело возбуждалось по мошенничеству на 7 млн рублей в отношении 24 потерпевших. На рассмотрение в суд уголовное дело поступило в мае 2020 года, однако уже через месяц вернулось в прокуратуру. Обвинение переформатировали путем частичного прекращения и укрупнения эпизодов дела. В январе 2021-го стартовал повторный судебный процесс, который тянется до сих пор.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рушанию Бильгильдееву обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в 2012—2016 годах. В деле 136 потерпевших, их ущерб следствием оценен в 38 млн 294 тысячи рублей.

10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай». «Пассаж» занимался продажей земель под будущие поселки, гарантируя в договорах все блага новоселам — дороги, газ, воду и электричество. По версии СК и прокуратуры, большую часть этих коммуникаций потерпевшим пришлось подключать за свой счет (за исключением «Студенцов», куда подвод воды и газа так и не был обеспечен), а семеро покупателей земли не получили и участков. При этом на момент продаж в будущем «Радужном» это были земли сельхозназначения. Еще по одному эпизоду статус потерпевшей получила челнинская УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница обманом обещала передать этой УК в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

Сама Бильгильдеева с первых дней настаивала — обязательства перед клиентами выполнила, преступления нет, есть гражданско-правовые отношения, при этом на фоне расследования дела ею принимались меры к погашению ущерба — были выплачены 2,5 млн рублей. Такую же позицию она заняла на допросе, утверждая, что проблемы с затягиванием сроков по прокладке коммуникаций возникли не по вине АН «Пассаж» и ею как руководителем и депутатом принимались все меры к ускорению решения вопроса.