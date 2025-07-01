На «Госуслугах» заработал сервис для оформления социальных вкладов и счетов

Лимит по таким вкладам составляет 50 тысяч рублей

На «Госуслугах» запущен сервис по оформлению социальных вкладов и счетов. Об этом сообщило Минцифры РФ в своем телеграм-канале.

— Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков — участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису, — пояснили в ведомстве.

Социальные вклады и счета предусмотрены для граждан России старше 18 лет, которые получают единое пособие на детей или пособие для беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту или доплаты к пенсии.

Сумма вклада должна составлять не более 50 тыс. рублей, вклад можно пополнять в любое время в пределах установленного лимита.

Ранее в России запустили мобильное приложение для иностранцев ruID для подачи заявлений на въезд в РФ и получения доступа к Госуслугам.

Дарья Сайфиева