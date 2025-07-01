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Россиянам достаточно 81 тыс. рублей в месяц для нормальной жизни

18:10, 01.07.2025

С прошлой осени потребности россиян увеличились на 14%

Россиянам достаточно 81 тыс. рублей в месяц для нормальной жизни
Фото: Михаил Захаров

Россиянам достаточно получать по 81 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя нормально. Об этом сообщает РБК.

Прошлой осенью для комфортной жизни россиянам требовалось денег на 14% меньше.

Сильнее всего выросли потребности лиц в возрасте от 25 до 34 лет и категории 45—54 года, семей с несовершеннолетними детьми, людей с высоким потребительским статусом и жителей Уральского и Южного федеральных округов.

Кроме того, представления о нормальной жизни изменились у жителей городов с численностью от 100 тыс. человек.

    Три четверти россиян считают «нормальным» доход от 30 тыс. до 100 тыс. руб. на человека в месяц.

    Ранее в Казани зафиксировали охлаждение рынка труда в первом полугодии.

    Дарья Сайфиева

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