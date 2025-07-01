Россиянам достаточно 81 тыс. рублей в месяц для нормальной жизни
С прошлой осени потребности россиян увеличились на 14%
Россиянам достаточно получать по 81 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя нормально. Об этом сообщает РБК.
Прошлой осенью для комфортной жизни россиянам требовалось денег на 14% меньше.
Сильнее всего выросли потребности лиц в возрасте от 25 до 34 лет и категории 45—54 года, семей с несовершеннолетними детьми, людей с высоким потребительским статусом и жителей Уральского и Южного федеральных округов.
Кроме того, представления о нормальной жизни изменились у жителей городов с численностью от 100 тыс. человек.
Три четверти россиян считают «нормальным» доход от 30 тыс. до 100 тыс. руб. на человека в месяц.
Ранее в Казани зафиксировали охлаждение рынка труда в первом полугодии.
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