Россиянам достаточно 81 тыс. рублей в месяц для нормальной жизни

С прошлой осени потребности россиян увеличились на 14%

Фото: Михаил Захаров

Россиянам достаточно получать по 81 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя нормально. Об этом сообщает РБК.

Прошлой осенью для комфортной жизни россиянам требовалось денег на 14% меньше.

Сильнее всего выросли потребности лиц в возрасте от 25 до 34 лет и категории 45—54 года, семей с несовершеннолетними детьми, людей с высоким потребительским статусом и жителей Уральского и Южного федеральных округов.

Кроме того, представления о нормальной жизни изменились у жителей городов с численностью от 100 тыс. человек.



Три четверти россиян считают «нормальным» доход от 30 тыс. до 100 тыс. руб. на человека в месяц.

Ранее в Казани зафиксировали охлаждение рынка труда в первом полугодии.

Дарья Сайфиева