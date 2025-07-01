В Татарстане задержали мужчину за помощь Украине в организации убийства

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Набережных Челнов, который обвиняется в покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ республики.

По данным следствия, мужчина с 2022 года оказывал помощь украинским спецслужбам, собирая информацию о транспортной инфраструктуре и оборонной промышленности России.

предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

Задержанный вел разведывательную деятельность и передавал кураторам данные о потенциальных целях для диверсий. Он также следил за участником боевых действий на стороне ЛНР, который был внесен в картотеку на украинском сайте «Миротворец» как объект, подлежащий устранению. В частности, он предоставлял информацию о местонахождении и перемещениях своей жертвы, а также фотографии ее жилья и автомобиля.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК «Государственная измена». Оперативные мероприятия продолжаются.

Анастасия Фартыгина