ФАС начала контролировать тарифы на ЖКХ во всех регионах России

Фото: Динар Фатыхов

С 1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взяла под контроль изменения тарифов на коммунальные услуги во всех регионах страны. Это решение направлено на предотвращение необоснованного роста цен для граждан, пишет ТАСС.

ФАС подчеркнула, что индексация тарифов необходима для стабильной работы жилищно-коммунального комплекса и обеспечения качества услуг. В каждом регионе будет установлен свой индекс, который определит, насколько могут изменяться тарифы.

— ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов, — уточнили в ведомстве.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Если будут выявлены нарушения, ФАС может выдать предписание об исключении необоснованных затрат. В 2024 году служба уже исключила 29,2 млрд рублей экономически необоснованных расходов из тарифов.

Кроме того, граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, если заметят нарушения в начислении платы в своих квитанциях.

ФАС также ежегодно устанавливает предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии. С 1 июля 2025 года ожидается индексация цен на электроэнергию в среднем на 12,6%.

Напомним, что с 1 июля в России платежи за жилищно-коммунальные услуги вырастут в среднем на 11,9%.



Анастасия Фартыгина