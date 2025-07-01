В РПЛ планируют ввести «правило капитана» с нового сезона

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В Российской премьер-лиге (РПЛ) планируют ввести «правило капитана» со следующего сезона. О возможных нововведениях сообщает «Спорт-Экспресс».

В российском футболе хотят разрешить общаться с судьями во время матчей только капитанам команд. В случае если к арбитрам обратится другой футболист, то для него последует дисциплинарное наказание.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если же капитаном команды является вратарь, то перед стартовым свистком назначается один полевой игрок, которому будет разрешено обращаться к судьям.

Подобная практика была впервые опробована на чемпионате Европы в 2024 году. После этого «правило капитана» распространили в некоторых европейских лигах.

Зульфат Шафигуллин