В РПЛ планируют ввести «правило капитана» с нового сезона
В Российской премьер-лиге (РПЛ) планируют ввести «правило капитана» со следующего сезона. О возможных нововведениях сообщает «Спорт-Экспресс».
В российском футболе хотят разрешить общаться с судьями во время матчей только капитанам команд. В случае если к арбитрам обратится другой футболист, то для него последует дисциплинарное наказание.
Если же капитаном команды является вратарь, то перед стартовым свистком назначается один полевой игрок, которому будет разрешено обращаться к судьям.
Подобная практика была впервые опробована на чемпионате Европы в 2024 году. После этого «правило капитана» распространили в некоторых европейских лигах.
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