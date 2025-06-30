Новости спорта

22:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Семен Терехов принял квалификационное предложение «Ак Барса»

16:31, 30.06.2025
Семен Терехов принял квалификационное предложение «Ак Барса»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Нападающий Семен Терехов принял квалификационное предложение «Ак Барса». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Новый контракт с Тереховым рассчитан на один сезон — до лета 2026 года.

взято с сайта ak-bars.ru

23-летний нападающий выступает за основную команду «Ак Барса» с сезона-2022/23. В прошлом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Терехов провел за казанцев 39 матчей в регулярке и плей-офф, где забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также