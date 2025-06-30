Семен Терехов принял квалификационное предложение «Ак Барса»
Нападающий Семен Терехов принял квалификационное предложение «Ак Барса». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Новый контракт с Тереховым рассчитан на один сезон — до лета 2026 года.
23-летний нападающий выступает за основную команду «Ак Барса» с сезона-2022/23. В прошлом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Терехов провел за казанцев 39 матчей в регулярке и плей-офф, где забил шесть голов и отдал четыре ассиста.
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