ФИФА сняла с «Локомотива» ограничения, введенные из-за украинского клуба

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с московского «Локомотива» запрет на регистрацию футболистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Ограничения сроком на три регистрационных окна были введены из-за жалобы украинского «Мариуполя» по невыплате долга за трансфер защитника Марка Мампасси. Сумма вопроса оценивалась в 50 тысяч евро. В московском клубе объяснили задержку в выплате долга тем, что украинская команда давно закрылась, а город Мариуполь стал российским.

— ФИФА сняла с «Локомотива» временно наложенный запрет на регистрацию контрактов игроков, — говорится в заявлении «железнодорожников».



Мампасси выступал за «Локомотив» с декабря 2022 года и успел сыграть за основную команду 18 матчей. Сейчас футболист является игроком бельгийского «Кортрейка».

Зульфат Шафигуллин