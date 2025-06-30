В Испании раскрыта сеть криптомошенников, отмывших более полумиллиарда долларов

Фото: Максим Платонов

Испанская полиция при поддержке Европола и правоохранительных органов Франции, Эстонии и США ликвидировала международную преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством с инвестициями в криптовалюту. По оценке следователей, злоумышленники отмыли около 460 миллионов евро, что эквивалентно примерно 540 миллионам долларов США.

В ходе спецоперации были задержаны пять подозреваемых: трое на Канарских островах и двое в Мадриде. Как сообщили в Европоле, участники сети использовали сложную схему отмывания денег с помощью подставных лиц, переводов через банковские счета, наличных операций и криптовалютных транзакций.

Следствие установило, что преступная организация создала разветвленную структуру компаний и финансовых каналов, зарегистрированных в Гонконге. Через многочисленные платежные шлюзы и аккаунты на различных биржах, оформленные на подставных лиц, средства поступали, аккумулировались и переводились далее.

Расследование продолжается. В правоохранительных органах не исключают новых задержаний в связи с уточнением масштабов незаконной деятельности.

Артем Гафаров