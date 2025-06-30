Ильнур Фасхутдинов назначен руководителем исполкома Альметьевска

С 2019 года он занимал должность начальника Управления по делам детей и молодежи АМР

Фото: телеграм-канал администрации Альметьевска

Руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова объявила о кадровых изменениях на общегородском совещании.

Ильнур Фасхутдинов, ранее занимавший должность начальника Управления по делам детей и молодежи, а с 2024 года — заместителя руководителя исполнительного комитета по цифровому развитию, теперь возглавил исполнительный комитет города Альметьевск. Его назначение стало результатом открытого конкурса.

телеграм-канал администрации Альметьевска

Насыров Айдар назначен начальником отдела торговли и предпринимательства. Ранее главный специалист отдела торговли, потребительских услуг и развития предпринимательства, с октября 2024 года исполнял обязанности руководителя этого отдела.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завершился ремонт автодороги Муслюмово — Старое Саитово в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Дмитрий Зайцев