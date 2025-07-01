Группа Russ запустила программатик-продажи рекламы в метро Казани

Фото: предоставлено группой RUSS

Группа Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ) внедрила программатические инструменты продаж на рекламных поверхностях в метро Казани. Метрополитен столицы Татарстана стал третьим в России, где доступны программатик-продажи от Russ.

Запуск программатических кампаний в казанском метро стал возможен после цифровизации инвентаря, проведенной группой Russ. Теперь рекламодатели могут использовать для продвижения экраны размером 2,5×0,8 м, расположенные на основных станциях метро.

Казанский метрополитен насчитывает 11 станций, а его пассажиропоток в 2024 году составил около 39,4 млн человек.

«Russ продолжает расширять возможности программатика в цифровой наружной рекламе, интегрируя новые типы инвентаря в разных каналах. Мы уже подключили к программатик-продажам два крупнейших метрополитена страны — Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь рекламодатели в Казани получают еще один инструмент для реализации своих кампаний на одном из основных видов общественного транспорта, отличающегося высокой проходимостью. Гибкость программатик размещений обеспечит эффективный охват аудитории как для местных, так и для федеральных рекламодателей», — отметил директор по цифровым продуктам Russ Вячеслав Кан.



Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД и в 42 аэропортах по всей стране, включая Внуково, Пулково, Сочи и Новосибирск. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы — более 87 млн человек в месяц.

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