Москва, Туапсе и Санкт-Петербург стали лидерами по чтению молодежной прозы в России

Больше всего авторов молодежной прозы живет в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Платформа независимых авторов «Литнет» опубликовала данные о том, где в России живут и работают писатели молодежной прозы и в каких городах больше всего читают этот жанр. Анализ проведен по активности пользователей и количеству загруженных произведений.

Больше всего авторов молодежной прозы живет в Москве и Санкт-Петербурге. После них в рейтинге идут Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Также в десятку городов, где сосредоточены digital-писатели, вошли Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск, Самара и Красноярск.

Платформа также составила список городов, где чаще всего читают молодежную прозу. Первое место заняла Москва. Вторым стал Туапсе. Санкт-Петербург оказался на третьем месте. Далее следуют Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тамбов, Самара, Иваново, Екатеринбург и Красноярск. Владивосток замкнул список, немного уступив остальным по числу прочтений.

Эксперты платформы выделили основные сюжетные линии, которые чаще всего встречаются в молодежной прозе. На первом месте — отношения от ненависти до любви. Затем идут истории о студентах, первой любви, романах между богатыми и простыми героями, юмористические рассказы, сюжеты про магические академии, школьную жизнь, подростков, дружбу и встречи через время.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

По данным «Литнета», большинство авторов молодежной прозы находятся в возрастной группе от 31 до 40 лет. Больше всего писателей (30%) — в возрасте от 31 до 35 лет. Еще 16% — от 26 до 30 лет. Почти четверть авторов — от 36 до 40 лет. Примерно 12% — от 41 до 45 лет. Самому молодому автору 21 год, самому старшему — 71.

Только 17% авторов создают тексты исключительно в жанре молодежной прозы. Остальные совмещают работу в разных жанрах. У 45% писателей половина или больше произведений относится к молодежной прозе, остальные — к другим направлениям.

Среди популярных авторов молодежной прозы на платформе — Ники Сью, Эмилия Грин, Екатерина Юдина, Инна Стужева, Рита Навьер, Анна Джолос, Ася Андреева, Катарина Каррас, Эля Пылаева и Кира Владова.

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Екатерина Петрова