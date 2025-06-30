Минфин России и Сбер подписали соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Минфин России и Сбер заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (AI), для усовершенствования бюджетного процесса. Подписи под документом поставили президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Стороны запланировали проведение совместных исследований в сфере управления бюджетным процессом и анализа федерального бюджета с применением современных AI-агентов. Работа по внедрению мультиагентной системы на базе GigaChat позволит ускорить бюджетные согласования за счет автоматизации подготовки и проверки данных.

Генеративный искусственный интеллект будет помогать оценивать эффективность заявок с учётом текущих проектов, национальных приоритетов и других критически важных факторов. При этом окончательное принятие решений останется за экспертами Минфина.

Внимание сторон также будет направлено на создание принципиально нового процесса подготовки и контроля федерального бюджета — гибкого, основанного на углубленной аналитике и ориентированного на результат.

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка:

«Вместе с Минфином мы приступаем к реализации очень амбициозного проекта, который может в корне изменить бюджетный процесс. Степень зрелости AI-технологий позволяет нам достигать более высоких уровней автоматизации, способных повысить качество госуправления. Сейчас мы планируем расширить возможности искусственного интеллекта и выйти на новый уровень цифрового сотрудничества. Конечная цель нашей работы — помощь в совершенствовании операционных процессов и минимизация ошибок».

Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации:

«Пилотный проект со Сбером по внедрению интеллектуального агента прошел удачно. Модель помогла сократить нагрузку на сотрудников Минфина в пиковые периоды бюджетного процесса в ряде случаев до 70%. Этот опыт мы уже применяем в рамках нового бюджетного цикла. Подписанное сегодня соглашение позволит нам продолжить совместную работу. Искусственный интеллект ускорит бюджетные согласования, автоматизирует подготовку и проверку данных. Это поможет пересмотреть рутинные процессы и сосредоточить уникальные компетенции специалистов Министерства на более важных задачах, требующих глубокого понимания процессов и принятия управленческих решений».