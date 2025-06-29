Элвин Грей рассказал о готовности записать трек с Шаманом

По его словам, все будет зависеть от песни

Фото: Динар Фатыхов

Популярный в Татарстане и Башкирии певец Элвин Грей, отвечая на вопрос «Реального времени» об успехе совместного трека с Олегом Газмановым, заявил о готовности повторить опыт, но уже с другим российским исполнителем — Shaman.

— Я не знаю, как это получается, как получился трек с Газмановым. Изначально я его исполнил один. Газманов сделал предложение, ему понравилось. И сейчас мы, кстати, раскрою секрет, готовим еще одну песню. И в сентябре будет новая песня. Это будет песня на русском языке и тоже с представителем российской эстрады. Как получится с Шаманом: если будет подходящая песня, мы обязательно предложим и с удовольствием споем. Я открыт для всех, — рассказал Элвин Грей.

Сегодня, 29 июня в Казани проходит масштабный опен-эйр музыкальный фестиваль VK Fest. В этом году он проходит в Казани впервые. В качестве локации была выбрана площадка около Центра семьи «Казан». Ранее, в пятницу 27 июня, организаторы сообщили о солд-ауте билетов на казанский фестиваль.

Дмитрий Зайцев