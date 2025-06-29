В России учрежден День адвокатуры, который будут праздновать 31 мая

Фото: Ирина Плотникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника — Дня российской адвокатуры. Этот день будет отмечаться 31 мая.

Дата была выбрана неслучайно: именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который стал основой для современной адвокатуры в стране.

Инициатором праздника выступил Минюст, а предложение поддержал президент Владимир Путин. В правительстве уточнили, что учреждение Дня адвокатуры подчеркнет важность этой профессии в правовой системе России и ее значимость для государства.

Анастасия Фартыгина