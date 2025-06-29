Скончался казанский ученый и педагог Рушан Сабиров

Минэкологии Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Рушана Мирзовича Сабирова, выдающегося ученого, педагога и наставника. Сабиров посвятил свою жизнь изучению биологии и экологии и внес значительный вклад в развитие науки и образования.

Он более 10 лет являлся членом научно-технического совета Минэкологии, возглавлял экспертные комиссии по проектам строительства и обоснованию лимитов добычи охотничьих ресурсов.

Рушан Сабиров воспитал целые поколения ученых и специалистов, которые сегодня вносят вклад в экологическую науку и практику.

Анастасия Фартыгина