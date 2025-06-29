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«Ванкувер» выменял права на нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова

08:23, 29.06.2025
«Ванкувер» выменял права на нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова
Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» обменялся с «Чикаго Блэкхокс» и получил права на российского нападающего Илью Сафонова, который в настоящее время выступает за казанский «Ак Барс». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

  • Компенсация, которую «Чикаго» получит за передачу прав на Сафонова, будет определена позже.

24-летний хоккеист был выбран «Чикаго» на драфте 2021 года под 172-м номером и за свою карьеру в КХЛ провел 322 матча, набрав 112 очков (57 голов и 55 передач).

Анастасия Фартыгина

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