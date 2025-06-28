В Иркутске приготовили самый большой торт в России весом две тонны

Авторы торта «Брауни» вошли в книгу рекордов России

На гастрофестивале «Сытый бабр» в Иркутске приготовили самый большой торт «Брауни» в России, который вошел в книгу рекордов страны. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

— Его вес еще больше заявленных двух тонн — а точнее 2 180 килограммов, — сказано в сообщении.

Участники фестиваля сегодня также приготовили 500 литров окрошки, а завтра планируют состряпать 100 кг фруктового салата с щавелем и 100 литров лапши «Отоки».

Гастрофестиваль «Сытый бабр» проходит в Иркутске уже третий год.



Дарья Сайфиева