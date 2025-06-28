В России было потушено 34 лесных пожара в 12 регионах

Продолжается тушение 123 пожаров в 14 регионах

За прошедшие сутки в России было потушено 34 лесных пожара в 12 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 123 возгораний в 14 регионах страны.

К ликвидации пожаров привлечены:

3 883 человек личного состава;

495 единиц техники;

34 воздушных судна.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 71 воздушное судно.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 052 сотрудника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 45 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.









Дарья Сайфиева