Экспорт удобрений из России в 2025 году составил 19,2 млн тонн

70% удобрений, которые производят в России, экспортируются

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Экспорт удобрений из России всех видов с января по май 2025 года составил 19,2 млн тонн. Об этом «Ведомостям» сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

По сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года этот показатель увеличился на 10%. По данным Минпромторга РФ, 70% удобрений, которые производят в России, экспортируются.

Еще 20% отправляются на нужды российского сельскохозяйственного сектора, а 10% — на другие отрасли промышленности.

С 2021 года цены на удобрения в России заморожены из-за резкого роста котировок за границей.

Ранее сообщалось, что из-за дороговизны и дефицита картофеля в Татарстане под культуру отвели 5,6 тысячи гектаров.





Дарья Сайфиева